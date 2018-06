Bruplaner mellom Fjørå og Osvika

Planene om bro mellom Fjørå og Osvika kan nå bli aktualisert. Signalet om helårsvei til Geiranger bør føre til at 35 år gamle planar om bru over Norddalsfjorden blir tatt fram igjen, sier ordfører i Norddal, Arne Sandnes. En helårsvei vil føre til en trafikkøkning. Dette sees også i sammenheng med at strekningen mellom Eidsdal og Linge allerede er sprengt.