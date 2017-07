Brunvoll og Ulstein samarbeider

Brunvoll og Ulstein Design & Solutions har blitt enige om å samarbeide om en utstyrspakke til et ekspedisjonscruiseskip som bygges av China Merchants Heavy Industry Co., Ltd. Det melder Sunnmørsposten. Det var i utgangspunktet Ulstein som skulle levere pakken, men nå er det klart at Brunvoll bidrar med gir- og propellanlegg, ror med styremaskin, navigeringsmotor og kontrollsystem til framdrift, posisjonering og manøvrering.