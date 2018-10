Brukte belte som våpen

En mann er i Romsdal tingrett dømt for å ha slått en annen mann i hodet med et belte på et utested i Molde nyttårsaften 2017/2018. Den fornærmede måtte sy seks sting i hodet etter episoden. Mannen er dømt til seks måneders fengsel. Det er en fellesstraff for denne og en dom mannen fikk i 2017.