Brukerutvalget fornøyd med planene

Brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal er godt fornøyd med planene for det framtidige sykehustilbudet for barn i Møre og Romsdal. De er spesielt fornøyd med at planen legger opp til døgnåpent barnetilbud ved det nye sykehuset på Hjelset. I dag vedtar styret i Helse Møre og Romsdal å sende en omfattende plan for utviklinga av spesialisthelsetjenesten i fylket ut på høring. Ifølge forslaget kan flere tjenester i Sunndal bli lagt ned og fødeavdelingene i Molde og Kristiansund kan bli slått sammen før det nye sykehuset på Hjelset står klart.