Bruker meir pengar enn planlagt

Tre av fire kommunar i Noreg bruker meir pengar enn dei har planlagt å gjere, skriv Klassekampen. KS peikar på høge renter og høgt prisnivå.

Rentekostnadene åleine har auka med 13,7 milliardar kroner på to år, skriv avisa.

Ein KS-rapport viser vidare at to av fem kommunar har lite eller ikkje noko økonomisk handlingsrom. Møre og Romsdal er det fylket der flest kommunar slit økonomisk. Spesielt Kristiansund, Ålesund og Molde slit økonomisk for tida.

– Det er utfordrande. Vi ser ein rask auke i renteutgifter. Det tyder på at vi som har vore litt offensive på investeringssida, får eit rasjonaliseringspress. Vi leverer tenester til innbyggjarane, og skal vi kutte, må vi redusere tilbodet. Då får vi nokre tøffe rundar, seier ordførar Trygve Grydeland (H) i Molde til avisa.

Klassekampen skriv vidare at Moldes renteutgifter har stige med 75 millionar kroner frå 2022 til 2023. I 2024 har kommunen eit meirforbruk på 90 millionar kroner.