Brukarutvalet uroa

Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal ser med uro på at den bygningsmessige utviklingsplanen for Ålesund sjukehus skal reviderast. Utvalget er særleg uroa over at utbygginga av nytt akuttmottak med korttidspost og opersjon og post-intensiv ikkje skal skje som planlagt. Brukarutvalet meiner også at det ikkje kan godtakast at det ikkje ligg føre ein konkret og tidfesta plan for å sikre el-forsyninga til Ålesund sjukehus. I ei saksutgreiing skriv administrerande direktør at fleire av prosjekta i utviklingsplanen sprengjer budsjettrammene.