Brukar 60 millionar i året på vikar­byrå

I 2022 kjøpte Ålesund kommune vikartenester frå byrå for om lag 57,6 millionar kroner. Det er om lag det same som året før. For 2023 er prognosen på 62,8 millionar.

Auken i bruk av vikarbyrå er i hovudsak knytt til fastlegeordninga. Dei andre helsetenestene i kommunen er på om lag same nivå som tidlegare. Det skriv Sunnmørsposten.