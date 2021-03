Brudd på smittevernloven

Fem polske menn har fått et forelegg på 10.000 kroner hver, for brudd på smittevernloven, melder Møre og Romsdal politidistrikt. Mennene ankom Svinesund 4. januar i år, men unnlot å gjennomføre en pålagt corona-test innen 24 timer etter ankomst. De reiste til Sande kommune og den manglende testingen ble avdekket av smittesporingsteamet i kommunen 12. januar.

– Denne saken er en klar illustrasjon på hvor viktig det er at testen gjennomføres innen den fastsatte fristen. Det viste seg nemlig at tre av de fem var smittet, sier politifullmektig Tom Berntsen i Møre og Romsdal politidistrikt.