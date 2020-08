Brudd i forhandlingene

Det ble natt til fredag brudd i tarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Parat og Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Parat forhandler for ansatte i blant andre Bama, Carlsen Fritzøe, Lekolar, Maxbo, Montér, Lyse og Norgesgruppen. Bruddet betyr at oppgjøret for ansatte i varehandel og service går til mekling hos Riksmekleren. Dato for meklingen er ikke fastsatt.