Bru vil ikkje stanse Haramsøya

Det blir ikkje iverksett byggestans på Haramsøya, er bodskapen frå olje- og energiminister Tina Bru (H) etter eit møte med Haramsøydelegasjonen. Delegasjonen fekk beskjed om at det er domstolane som må ta stilling til ein stans i byggearbeidet. Statsråden lova å gå gjennom saka ein gong til. – Det er kjempefrustrerande at ikkje departementet ser at det er naudsynt med stans av omsyn til lokalsamfunnet og folk sin tillit til offentlege forvaltning, seier aksjonsleiar Birgit Oline Kjerstad. Også ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) er skuffa. – Vi gir ikkje opp, men forhåpningane til møtet var kanskje litt større enn det vi fekk ut av det, seier Aurdal.