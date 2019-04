Brøyting over Trollstigen i morgen

Statens vegvesen skal brøyte over Trollstigen i morgen, tirsdag 30. april. Ifølge vegvesenet har Bispefonna ikke gått og det er is i Kjellstadlinja, noe som gjør at de må være ekstra oppmerksomme for å ivareta sikkerheten til alle. Vegen er ikke klargjort for åpning ennå og det kan være litt røffe kjøreforhold enkelte steder.