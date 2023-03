Brøytepause i Kristiansund

Selv om det laver ned, har brøytemannskapet i Kristiansund tatt pause fra klokken 18, skriver Tidens Krav. Årsaken er at brøytemannskapene har jobbet siden klokken 04 i natt. Vidar Dyrnes i Kristiansund kommune sier til avisa at de har en beredskapsvakt som kan rykke ut og brøyte der det er nødvendig, som for eksempel ved legevakta.