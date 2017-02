Brøytebilen satte seg fast og vogntog kjørte uten kjetting

Det skal ikke alltid være like lett når snøen kommer. De store snømengdene som har falt det siste døgnet har skapt trøbbel for både små og store kjøretøy over hele fylket.

– Det har vært mest telefoner på trafikken i dag. Et overtall må jeg si, forteller operasjonsleder for Nordmøre og Romsdal politidistrikt Aron Tonning.

Verst over fjellovergangene

Været har skapt stor kaos på Strandafjellet. Flere biler og vogntog har kjørt seg fast og politiet har måttet regulere trafikken.

Politiet vil dirigerer trafikk over Strandafjellet. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Vi har hatt tre vogntog som har stått fast, delvis utfor veien og delvis bare på grunn av det glatte føret. I tillegg har vi mange sideveier som er veldig glatte. Det har vært mange småuhell på de veiene, fortalte lensmann ved Stranda og Norddal lensmannskontor, Jon Tommy Flo.

Operasjonsleder ved Sunnmøre politidistrikt, Per Åge Ferstad, forteller at politiet kommer til å regulere trafikken på Strandafjellet utover kvelden.

På E39 er det svært glatt over Fursetfjellet. Flere vogntog legger på kjetting og politiet er også på stedet for å hjelpe med trafikkproblemene.

Vogntog mangler kjettinger

Operasjonslederen for Nordmøre og Romsdal politidistrikt forteller at de i løpet av dagen har måttet bistå seks vogntog med å få på kjetting.

– Akkurat nå står to vogntog helt fast ved Ålvundfjorden i Sunndal. Vi har to patruljer i Batnfjorden som regulerer trafikken der, og vi har blant annet hatt to episoder på Hoset i Averøy der kjørebanen har blitt sperret, sier Tonning.

– Det er så mange tunge kjøretøy som skal opp bratte parti, så vi visste at det kom til å bli mange telefoner om trafikken i dag.

– Dere så ut vinduet og tenkte at i dag blir dagen?

– Ja, du kan nok si det sånn, sier Tonning lattermildt.

Brøytebilen satte seg fast

Det var svært glatt på Stette i Skodje. En person ble sendt til sykehus etter å ha kjørt av veien. Foto: Kristoffer Antonsen

En person ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke på Stette i Skodje i morgentimene. Politiet meldte at det var svært glatt på stedet.

I ettermiddag havnet et vogntog i grøfta på nordsiden av Oppdølstrandtunnelen i Sunndal. Lenger oppe i bakken hadde en brøytebil klart å sette seg fast, men sperret ikke for trafikken.

I Hjørungavåg kjørte et vogntog av veien. De to personene ombord i lastebilen skal ha fått lettere personskader, ifølge politiet. I Ørsta ble en bil påkjørt bakfra på grunn av glatt veibane, og bilberging ble bestilt.