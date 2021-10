Brøt loven – fortalte om rustest

Molde kommune brøt loven da helsepersonell fortalte om en positiv rustest til barnevernet og en barnefar. En rusmisbruker hadde gjort avtale om å levere rustest, og at resultatet kunne bli delt med kjæresten sin eksmann og barnevernet. Senere ble det strid om avtalen fortsatt var gjeldende. Statsforvalteren har kommet til at ved tvil må synspunktet til den svakeste parten få mest vekt, og dermed at kommunen gjorde feil.