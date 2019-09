Brot i nakken i tre veker

Ei eldre kvinne i Molde skal ha gått med brot i nakken i tre veker før det blei oppdaga av legane. Det går fram av klagen frå dei pårørande til kommunen. Kvinna skal ha blitt undersøkt av to ulike legar, og klaga på sterke nakkesmerter etter eit fall. Verksemdsleiar Roy Skarshaug skriv i ein e-post til dei pårørande at kommunen tek dette svært alvorleg og arbeider for å unngå at det skjer igjen. Først tre veker etter fallet, blei kvinna lagt inn på Molde sjukehus, der dei skal ha oppdaga brotet.