Brøt besøksforbudet flere ganger

En mann i 40-årene er i Sunnmøre tingrett varetektsfengslet i en uke etter at han gjentatte ganger har brutt et besøksforbud. Påtalemyndigheten ønsket varetektsfengsling i fire uker, men fikk ikke medhold fordi siktede skal gjennom en operasjon i hjemlandet. I kjennelsen går det frem at mannen også er siktet for flere andre forhold, deriblant kroppskrenkelse.