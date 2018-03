Brosundtunnel med i første bypakke

Bystyret i Ålesund har vedtatt at det blir bygget bytunnel under Brosundet i Ålesund sentrum. Vedtaket var enstemmig. Tunnelen kommer da med i den første bypakken. Flere politikere i Ålesund gikk tidlig ut og sa at de var for å bygge tunnel i stedet for å lage ny bro. Grunnen var blant annet at ny bro vil ta mye plass. Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund frykta at liv vil gå tapt om politikerne ikke vedtok at tunnelen skulle bli med i første bypakke. Dette på grunn av den økende trafikken gjennom sentrum, og at brannvesenet er redde de ikke kan oppfylle kravene til innsatstid for ytre bydel.