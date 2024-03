Bronse i junior-EM

Madelen Thorsrudhagen Danielsen har tatt EM-bronse under junior-EM i bowling. Dette gjorde utøvaren frå Molde Bowlingklubb saman med Emilie M. Aas frå Orkanger. Dei to tapte for England i semifinalen, men sikra bronse og europeisk rekord, skriv Norges Bowlingforbund på Facebook.

Meisterskapet blir arrangerer i Helsinki i Finland frå 24. mars til 01. april. Også Mathias Danielsen Otting og Christian Danielsen Otting frå Molde Bowlingklubb deltek i EM.