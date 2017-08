Brev og besøksforbud

De tre mennene som er siktet for voldtekt av en kvinne som var på fjelltur på Søre Sunnmøre, er ilagt brev- og besøksforbud i to nye uker. Mennene sitter varetektsfengslet og retten mener det er nødvendig å forlenge perioden med brev- og besøksforbud ut hele fengslingsperioden, fordi de frykter at bevis skal gå tapt. Ingen av de tre østeuropeiske mennene har erkjent straffskyld.