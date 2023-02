Braut seg inn i ein butikk

Ein gut i tenåra er mistenkt etter eit innbrot i ein butikk i Sunndal i natt. Tenåringen braut seg inn i ein daglegvarebutikk, men blei tatt av politiet kort tid etterpå. Det er per no uklart om han har stole noko. Politiet er på staden for å sikre spor og undersøke staden. Tenåringen er tatt hand om av barnevernet.