Braut lova

Sjukehuset i Ålesund klarte ikkje å gje ein mann rask og god nok hjelp då han fekk slag. Mannen vakna opp med talevanskar, dårleg balanse og lamming i kroppen, men blei lagt inn på ein vanleg sengepost.

Det blei heller ikkje utført røntgen av hovudet før etter lang tid, og Statsforvaltaren konkluderer no med at behandlinga var uforsvarleg. Dette er berre ei av fleire saker der mangel på samhandling mellom avdelingane har svikta, og Helse Møre og Romsdal må no legge fram ein plan for korleis dei skal forbetre seg.