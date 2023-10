Braut ikkje lova då baby døydde

Statsforvalteren konkluderer med at Helse Møre og Romsdal ikkje braut forsvarlegheitskravet då eit altfor tidleg fødd barn døydde ved Kristiansund sjukehus.

Den fødande kvinna vart sendt til sjukehuset i Kristiansund sjølv om fødeavdelinga er stengt. Statsforvaltaren meiner at helsetenesta har strekt seg langt for å yte helsehjelp. Kvinna fødde ekstremt prematurt då ho kom til sjukehuset. Svært premature fødslar skal skje anten ved Ålesund sjukehus eller St. Olavs hospital. Då luftambulansen kom var behandlinga av barnet avslutta. Statsforvaltaren peikar på at AMK burde ha stilt spørsmål til kvinna om kor mange veker ho var på veg, fordi dette avgjer kva sjukehus ein skal sendast til. Avviket var likevel ikkje brot på forsvarlegheitskravet.