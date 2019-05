Brattvåg og Sunndal til andre runde

Brattvåg vann 4–2 borte mot Spjelkavik etter ekstraomgangar og er dermed klare for andre runde i NM. Det vart ei svært dramatisk avslutning på Spjelkavik stadion, men to mål av Sondre Beite bikka kampen i favør bortelaget. Sunndal tok imot Byåsen på heimebane og vann 1–0 etter ei scoring i det 82. minutt. Den scoringa var det Tor Erik Torske som stod for.