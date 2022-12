Brant i personbil i Ørsta

Brannvesenet i Ørsta er ute på en brann i en personbil ved Sætrebakkane i Ørsta. Det er ingen fare for spredning til bygg. Brannvesenet er i gang med slokking.

110-sentralen melder at de raskt fikk kontroll på brannen, og at den nå er slokket. Politiet melder at de oppretter undersøkelsessak.