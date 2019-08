Brannvesenet ut for å hjelpe ei ku

Brannvesenet i Haram har reist ut å hjelpe ei ku, som har prøvd å hoppa over bingen sin i ein fjøs på Bjørnøya. – Kua skal ha prøvd å hoppe over, men har landa på gjerdet, seier Anja Lereng i 110 sentralen. Kua skal no ha kome seg laus, og skal vere i fin form.