Brannvesenet skal ha tilsyn

Klokka 14.00 skal Ålesund brannvesen ha tilsyn på Ålesund sjukehus. Tilsynet skal ha fokus på rømningssikkerhet. Det skriv Sunnmørsposten. Bakgrunnen for dette er at Ålesund sjukehus har tatt i bruk korridorene for å få plassert alle pasientene de har inne.