Brannvesenet reiser ut i båt

Brannvesenet er på veg ut med båt for å undersøke meldingane om ein fritidsbåt med problem i Sunndalsfjorden. Ifølge operasjonsleiar i politiet, Per Åge Ferstad, har dei også blitt kontakta av ein båtførar i same område som opplyser at han har fått motorstopp. Dei undersøker no om desse meldingane gjeld same båt. Det skal vere mykje vind i området.