Brannvesenet har øvingar fleire stadar

Brannvesenet i Tingvoll skal ha øving i same bygg som Best bensinstasjon i Tingvoll frå 18-20.00 i dag. Dei melder at røyk kan sjåast frå bygget.

I tillegg skal Nordmøre brann og redning ha øving i overflateredning ved Prestegardsvegen 225 i Eidsvåg.