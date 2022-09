Brannvesenet har kontroll

Brannvesenet melder at dei har kontroll på røykutviklinga ved ei bygning på NTNU i Ålesund. Det skal ikkje ha vore brann, men røykutvikling frå ein omn som var årsaka, melder 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Politiet opplyser at ingen personar skal vere eksponert for røyk. Røyken blir no lufta ut.