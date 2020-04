Brannvesenet har kontroll

Brannvesenet opplyser at dei no har kontroll på røykutviklinga i ein bustad i Norddal. – Røykdykkarar blei raskt sendt inn og kunne etter kort tid melde at brannen var sløkt. Dei driv no på med restverdiredning og kontroll av temperatur i vegger, golv og tak, skriv 110-sentralen på Twitter.