Brannvesenet har kontroll

Brannvesenet opplyser at brannen i Elnesvågen er slukket. Det skal ha startet å brenne på et kjøkken, men brannen skal ha blitt slukket med et pulverapparat. Brannvesenet har nå kontroll på stedet, opplyser 110-sentralen. Brannvesenet blir igjen på stedet for å kontrollere situasjonen og restverdiredning er rekvirert.