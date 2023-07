Brannvesenet følger med etter regnvær

Det var kraftig regnvær torsdag kveld, og flere steder på Sunnmøre måtte brannvesenet rykke ut på grunn av vanninntrenging i kjellere.

Arnfinn Klausen i brannvesenet sier at det særlig var hektisk på Søre Sunnmøre, der blant annet to elver gikk over breddene sine.

De vet foreløpig ikke om det har skjedd eventuelle store skader etter regnværet, men vil følge med utover dagen.

– Det vil bli fulgt med særlig i forhold til situasjonen med elvebreddene. Vi vet det var på et kritisk nivå. Og så gjenstår det å se om noen våkner i dag og ser at det har skjedd noe i løpet av natta. En tett sluk eller et avløp, sier Klausen.

Men han legger til at det først og fremst er entreprenører som tar ansvaret for å fikse opp i eventuelle skader.