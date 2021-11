Brannvesenet er bekymret

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 6 av 10 at de ikke har røykvarsler på badet eller der vaskemaskinen står. I en tid med høye strømpriser, og hvor mange vasker klær om natten for å spare penger, bekymrer det brannvesenet.

– Der du har vaskemaskin og tørketrommel i bruk er en risikosone, og i slike rom bør du alltid ha en røykvarsler. Bruker du vaskemaskin eller tørketrommel om natten kan en røykvarsler være en effektiv livsforsikring dersom det oppstår en brann, sier avdelingsleder, Ole Johan Ingebrigtsen i brannvesenet.