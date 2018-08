Brannvesen venter på båt

Brannvesenet som rykket ut til Sulesund fergekai i Sula, har ikke klart å komme seg ut til lekteren, der en kompressor skal ha begynt å brenne. Redningsskøyta er på veg, men ligger en halvtime unna, forteller John-Rune Lillebø ved 110-sentralen. Brannvesenet skal ha fått kontakt med en person i lekteren, som skal ha fortalt at de har klart å slått ned på brannen. Brannvesenet vet lite om brannens omfang på dette tidspunkt. Det skal ikke være fare for personer eller at brannen sprer seg. Bildet under er tatt i 07-tiden.