Brannvesen ute på bråtebrann

Averøy og Kristiansund brannvesen har rykket ut til en bråtebrann på Ekkilsøya i Averøy. Melderen fortalte at brannen hadde gått ut av kontroll og at de trengte assistanse. Brannvesenet har nå fått kontroll på brannen og melder at det ikke er dramatikk på stedet. Bråtebrenning er å kvitte seg med plantemateriale ved å brenne det.