Branntilløp ved hotell

Naudetatane har i morgontimane rykt ut på eit mindre branntilløp ved eit hotell i Kristiansund. Branntilløpet skal ha oppstått på kjøkkenet til hotellet og er no under kontroll. – Ein person er køyrd til legevakt for sjekk, seier operasjonsleiar i politiet til NRK. Politiet opprettar ei sak på forholdet.