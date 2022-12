Branntilløp i ventilasjonsanlegg

Brannvesenet melder at det har vore eit branntilløp i eit ventilasjonsanlegg hos ei bedrift på Harøy. Brannen blei sløkt av tilsette i bedrifta. Brannvesenet er på staden no og opplyser at det er låge temperaturar på staden og ingen vidare spreiing av brannen.