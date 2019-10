Branntilløp i Sande raskt slukket

Ei kvinne i 50-årene ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha inhalert røyk under et branntilløp i en enebolig på Breivikneset på Larsnes i Sande like over midnatt. Brannvesenet fikk raskt kontroll og det ble mest røykskader i huset.