Branntilløp i bofellesskap

Brannvesenet var på vei til Sæbø fra Ørsta, hvor det var meldt om branntilløp i et bofellesskap. Det viste seg å være et mindre branntilløp på et kjøkken, og mannskapet på Sæbø fikk raskt kontroll. Brannvesenet kunne dermed avbryte utrykningen fra Ørsta