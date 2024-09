Branntilløp i Ålesund

Politiet melder om eit branntilløp i kjøkenet i eit hus på Gåseid i Ålesund. Brannvesen er på plass, og har no slekt brannen. Det bur fem personar på adressa, og to av dei var til stades i leilegheita. Begge får tilsyn av helsepersonell på staden etter å ha fått i seg ein del røyk. Alle bebuarane er gjort greie for og brannvesenet jobbar med utlufting.