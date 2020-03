Brannstasjoner stengt for publikum

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har stengt alle sine brannstasjoner for publikum. Brann- og redningssjef Alf Magne Smørholm sier de ikke ønsker at de ansatte som drive med oppsøkende virksomhet skal være med å utsette sårbare grupper for smitte. Brannvesenet på Nordmøre og i Romsdal vil heller ikke gå tilsyn i boliger. Feiing av fra tak vil bli utført, men brannvesenet vil ikke gå inn i boligen for å fjerne sot. Andre typer tilsyn blir utsatt og møter og kurs avlyst.