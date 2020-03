Brannen slukket natt til søndag

Politiet melder klokka 01 natt til søndag at brannen i et bolighus på Male i Hustadvika er slukket. Brannvesenet har vært på stedet i hele natt for å holde vakt og passe på at brannen ikke blusset opp igjen. Brannårsaken er foreløpig ukjent.