Brannen sløkt

Vel ein time etter at det blei meldt om brann i ein garasje på Blindheim hadde brannvesenet kontroll. No er brannen sløkt og tre av dei evakuerte har fått flytta heim igjen. For dei fem andre blir situasjonen vurdert fortløpande. I løpet av dagen blir det vurdert når dei tekniske undersøkingane startar.