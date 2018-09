Brannårsaka ukjent

Politiet finn ikkje årsaka til at eit hus i Dalegata i Kristiansund byrja å brenne tidleg i september. Årsaka er at huset er for utbrent, seier politiet til Tidens Krav. (innlogging) Dei har ikkje mistanke om at noko kriminelt ligg til grunn for brannen. Ein person omkom i brannen.