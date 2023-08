Brannårsak ikkje klar

Årsaka til brannen i to lagerbygg på Roald i Giske førre veke er ikkje klar. Krimteknikkarar har vore på staden, men resultatet av undersøkingane er ikkje klare. Fungerande seksjonsleiar for etterforskingsavdelinga, Eirik Indregård, seier til Øyblikk at det står igjen ein del etterforsking i saka.