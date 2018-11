Brannalarmer gikk pga. matlaging

Brannvesenet har fredag formiddag vært ute på flere automatiske brannalarmer i fylket. Tingvoll brannvesen var ute på brannalarm fra en institusjon. Brannvesenet fikk telefon fra stedet om at matlaging var årsaken. Også Giske Brannvesen var ute på automatisk brannalarm fra omsorgssenteret på Valderøya og Volsdalen stasjon i Ålesund var ute på et boligkompleks. Matlaging var årsakene i disse tilfelle også. Kristiansund Brannvesen var ute på alarm fra et vaktselskap. Arbeid i en bolig var årsak til at alarmen gikk.