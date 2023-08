Brann ved Hydro Sunndal

Naudetatane rykka i kveld ut til Hydro Sunndal der det var brann i eit køyretøy inne i ein produksjonshall. Industrivernet og brannvesenet samarbeida om sløkkinga.

Brannvesenet har meldt at dei har kontroll og at brannen er sløkt. Seks personar har vorte eksponert for røyk og vert undersøkt av ambulansepersonell på staden. Foreløpig er årsaka til brannen ukjent.