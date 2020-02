Brann ved Hydro Sunndal

Det har byrja å brenne i ein av hallane til Hydro Sunndal. Politiet melder på Twitter at det ikkje er fare for spreiing, og det er heller ikkje meldt om personskade. Det er ikkje avklart kvifor brannen starta. – Det var eit køyretøy som byrja å brenne inne i ein hall, men brannen er no sløkt, seier Tor Andre Gram Franck i politiet.