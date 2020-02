Brann slukket

Politiet melder at det skal være åtte personer registrert på adressen i Molde der det brant. En person skal ha fått lettere brannskader ved å forsøke å skulle brannen. Politiet melder at det startet med tørrkoking av en kjele. Personen er kjørt sykehus. Fire andre blir kjørt til legevakt for en sjekk etter å ha fått i seg litt røyk. Brannen er nå slukket, men leiligheten er beboelig. De som bor der er flyttet til annen adresse, opplyser politiet.