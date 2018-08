Brann slukket



Brannen som startet i en kompressor på en lekter, ved Sulesund fergekai i Sula kommune, er slukket. To personer om bord på lekteren hadde startet slukkingsarbeidet, før brannvesenet kom seg ut og slukket det ferdig. De to personene er sendt til legevakt for sjekk, etter å ha pustet inn røyk.